رئيس هيئة قناة السويس: نتوقع عودة القناة لكامل طاقة التشغيل السابقة نهاية العام

إبراهيم حسان

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاجتماع مع ممثلي 23 خط ملاحي لبحث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، أسفر عن نقاط إيجابية كبيرة، فهناك إشارات مهمة جدا بإعلان الحوثيين عن التوقف عن ضرب السفن التجارية بالبحر الأحمر.

أضاف ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، أن القيادة المشتركة بالبحرين الأحمر والأبيض المتوسط، أعلنت أن هناك 6 سفن عبروا البحر الأحمر دون التعرض لأي هجوم، بالتالي كافة هذه الأمور تشير إلى أن السفن ستعود إلى العبور بقناة السويس بالتدريج.

وتابع الفريق أسامة ربيع، أنه اجتمع اليوم، مع التوكيلات وأصحاب الشركات وتم استعراض رؤيتهم بشأن العودة لقناة السويس ولكن مع التأكد من عدم استهداف السفن مرة أخرى، مردفا: "الحوثيين أفرجوا عن طاقم سفينة إسرائيل، ما يشير إلى مأمونية البحر الأحمر في الفترة المقبلة مع إقرار الهدنة في غزة".

وأشار، إلى أن تكلفة المرور عن طريق رأس الرجال الصالح باهظة للغاية، ويعلم ذلك ممثلي الشركات الملاحية، بالتالي شهدت الشركات التجارية خسائر كبيرة بسبب اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن آخر السفن التي تعرضت لهجوم من الحوثيين كان في بداية ديسمبر الماضي، وتؤكد المؤشرات تحسن الوضع في الوقت الحالي، إلا أن شركات الشحن والنقل الكبيرة هي الأكثر تخوفا من عبور قناة السويس خشية هجوم الحوثيين مرة أخرى.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس جاهزة للعمل بكامل قوتها، وقال: "أتوقع أنه خلال الربع الأول من العام الحالي سيحدث عودة تدريجية حال عدم توجيه أي تهديد من أي جهة لسفن البحر الأحمر، ثم ستزيد الأعداد بنسبة كبيرة تصل إلى كامل عهدها في نهاية العام".