رئيس مياه القناة: فحص دورى لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى للتأكد من كفاءتها

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم، الخميس، علي فحص شامل لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحى بمختلف مراحل التشغيل" بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من كفاءتها ومعايير التشغيلية المطلوبة وعمليات الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة وتحسين أدائها.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن خطة العمل ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، ووضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد رئيس مياه وصرف صحي القناة، على الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال ووفقا للتوقيتات المحددة والتنسيق الكامل والمستمر بين مختلف الجهات المعنية لانجاز مشروعات المعابر بالقطاع الريفى باعتباره واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات الوقاية الشخصية، حفاظًا على سلامة العاملين أثناء تأدية أعمالهم، بالاضافة الي رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهم في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقًا لأحدث المعايير، بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بصفه مستمرة أعمال الصيانة التي تتم لطلمبات ومواتير ولوحات كهرباء وخطوط السحب والطرد بجميع محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، بالأضافة الي حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة تلك الشبكات.