رئيس كولومبيا عن اعتذاره لترامب: سأعتذر لو كنت متورطا فى إبادة جماعية بغزة

فاطمة شوقى

تستمر التوترات الدبلوماسية بين كولومبيا والولايات المتحدة في التصاعد، ونفى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اعتذر للولايات المتحدة بعد أزمة ترحيل المهاجرين، وقال: "سأعتذر لو كنت متورطا في الإبادة الجماعية في غزة".

وقال بيترو من حسابه على موقع X: "عزيزي رئيس الولايات المتحدة، كنت سأطلب المغفرة لو كنت متواطئا في الإبادة الجماعية في غزة".



جوستافو بيترو

كما كتب "ابتهج "أزيلوا الحصار الاقتصادي وسوف تنخفض الهجرة حقا"، مضيفا "الحكومة الكولومبية مستعدة للقتال معكم حتى لا يقتل الناس بعضهم البعض أو حتى يتوقف الأقوياء عن سجن أو قتل الأطفال بالقنابل في جميع أنحاء العالم. وأضاف "أؤكد لكم أنه إذا أنهينا الحروب فإن الهجرة سوف تنخفض".

وكان بيترو قال في وقت سابق لترامب " حصاركم لا يخيفنا وبلادنا مفتوحة للجميع"، أكد بيترو أن لدى بلاده أكثر من 15 ألف مقيم أمريكي غير نظامي بموجب القوانين الكولومبية، مؤكدا أنه عليهم تسوية وضع إقامتهم فى البلاد.

أعلن بيترو عن فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الأمريكية الواردة إلى البلاد.

وكتب بيترو على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه وجه وزير التجارة الخارجية بزيادة الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25%، وأضاف أن "الوزارة يجب أن تساعد في توجيه صادراتنا إلى العالم كله، غير الولايات المتحدة، ويجب توسيع صادراتنا، وأدعو كافة المجتمعات الكولومبية في الخارج إلى تسويق منتجاتنا".