رئيس جامعة المنوفية يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات بكليتى الطب وطب الأسنان

المنوفية - محمد فتحى

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بتفقد أعمال التطوير والإنشاءات بالمجمع الطبى، كماتفقد سير العمل بالمستشفيات الجامعية ، يرافقه الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وكان فى استقبالهم الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد ابو الفتوح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور محمد صبرى المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صبري نائب المدير التنفيذي والمهندسة رباب الدالي مدير عام الشئون الهندسية.

حيث قام رئيس الجامعة بجولة ميدانية موسعة بالمجمع الطبي والمستشفيات الجامعة لمتابعة الإنشاءات والتحديثات الجديدة الي جانب متابعتة انتظام الخدمة الصحية المقدمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

وبدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد موضع حجر الأساس وموقع إنشاء معهد الأورام حيث تم الانتهاء من تأهيل المكاتب الاستشارية للتصميم والشركات لتنفيذ المبني إلى جانب تفقد موضوع حجر الأساس لمشروع مستشفي الجراحة التخصصي بأرض المدينة الطبية، التى سيتم إنشاءها علي مساحة 10 أفدنة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء 5 أفدنة جديدة.

كما تفقد القاصد التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد بكلية الطب تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة قريباً، والمكون من 5 طوابق ويضم 56 عيادة سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة وفقاً للمعايير الطبية، ومعايير الجودة بهدف إتاحة مكان مخصص للمترددين على العيادات الخارجية بعيدا عن مستشفى الطوارئ، وذلك لتوفير جميع التخصصات الطبية للمرضى، حيث يضم المبنى أيضا معمل تحاليل وأشعة مقطعية وعادية ووحدات مناظير وسمعيات، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحى، والتى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين.

وتفقد الدكتور أحمد القاصد كلية طب الأسنان والعيادات الخارجية بها بالدور الأرضي حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد 34 عيادة مجهزة بكرسى الأسنان، ومتابعة انتهاء أعمال تشطيبات الموقع العام ودهانات الواجهات و المداخل.

وتابع القاصد أعمال تطوير المدخل الرئيسي لكلية الطب، وإجراءات توريد وتركيب عدد 2 مصعد إضافيين للكلية.

كما حرص رئيس الجامعة على متابعة سير العمل بمستشفى الطوارئ، وتفقد المعامل، والأجهزة التشخيصية وأجهزة الأشعة، وغرف الإعاشة والملاحظات، مشيدا بالتطوير الذى تشهده المستشفيات الجامعية.