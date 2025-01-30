رئيس الحكومة النمساوية: نسعى إلى وقف الهجرة غير الشرعية وليس إدارتها

أ ش أ

أشاد رئيس الحكومة النمساوية والمستشار الفيدرالي المحتمل، هيربرت كيكل، بقرار البرلمان الألماني "البوندستاج" إصدار تشريع يهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء، موضحًا أن النمسا تسعى إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ووقفها بدلاً من الاكتفاء من إدارتها.



وقال كيكل - وهو رئيس لحزب الحرية اليميني - في تصريحات، اليوم الخميس، إن الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا نجح في تمرير مشروع قانون صارم يحد من اللجوء، مؤكدا أن النمسا تسعى لأن تحذو حذوه وتضع حدا ثابتا لطلبات اللجوء في البلاد.



وأضاف كيكل:"إنه لأمر مرضي أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني قد تبنى الآن أيضًا المطالب الرئيسية لحزب الحرية النمساوي، حيث نجري حاليًا مفاوضات لتشكيل حكومة مع حزبه الشقيق حزب الشعب النمساوي بشأن هذه القضية".