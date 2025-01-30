ذوبانه يثير الرعب.. مهمة استثنائية لغواصة بدون قائد فى "نهر القيامة الجليدى"

فاطمة شوقى

يستمر "نهر القيامة الجليدى"، وهو نهر ثويتس في القارة القطبية الجنوبية في إثارة القلق من اقتراب ذوبانه بسبب التغيرات المناخية، ويشترك عدد من الباحثين في برنامج التعاون الدولى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبرمجة غواصة آلية بدون قائد تحت الماء تسمى ران AUV ، للغوص فى النهر لمعرفة مدى سرعة ذوبانه.



غواصة فى نهر القيامة الجليدي

وأشار موقع تشيولا الإسباني إلى أن مجموعة من الباحثين المكلفين بمتابعة النهر، أكدوا استخدام غواصة مستقلة تحت الماء (AUV) وتحت جليد يبلغ سمكه 350 مترًا، وتمكن فريق دولي من الباحثين فى رسم أول خرائط تفصيلية للجانب السفلي من نهر جليدي، وكشفوا عن أدلة حول ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

على مدى 27 يومًا، سافرت الغواصة مسافة تزيد عن 965 كيلومترًا - بما في ذلك 16 كيلومترًا من الغمر المباشر في التجويف - لمعرفة كيف تذوب الأنهار الجليدية بشكل أسرع بالقرب من التيارات القوية تحت الماء ومراقبة تضاريس هذا الجرف الجليدي المهم، وما اكتشفه الخبراء على متن الغواصة هو أن خصائص الجزء الغربي من الجرف الجليدي تختلف بشكل كبير عن خصائص الجزء الشرقي، الذي يعتبر أكثر سمكًا وبالتالي يذوب بشكل أبطأ.



غواصة

كما أنتجت مركبة ران ذاتية التشغيل أيضًا خرائط عالية الدقة للجانب السفلي من جرف دوتسون الجليدي والتي كشفت عن أشكال غريبة على شكل دموع، وهضاب جليدية.

وقالت آنا والين، المؤلفة الرئيسية للدراسة، في بيان: "لقد استخدمنا في السابق بيانات الأقمار الصناعية ونوى الجليد لمراقبة كيفية تغير الأنهار الجليدية بمرور الوقت"، وأضافت: "من خلال توجيه الغواصة إلى داخل التجويف، تمكنا من الحصول على خرائط عالية الدقة للجانب السفلي من الجليد. الأمر يشبه إلى حد ما رؤية الجزء الخلفي من القمر".

على عكس الأنهار الجليدية، التي تستقر على الأرض، فإن الجروف الجليدية تشكل جزءًا من المحيط. إنها تعمل كدعامة تمنع الجليد الأرضي من التدفق إلى المحيط ورفع مستوى سطح البحر، لذا فهي ذات أهمية حيوية للنظام البيئي القطبي. وبما أن هذه المنصات تستقر على المحيط، فمن الممكن النزول تحتها.

واستخدمت الغواصة ران التي يبلغ طولها 6 أمتار موجات صوتية نبضية (سونار متعدد الحزم متقدم) في الجليد لرسم خريطة لخصائصه، ولكن بسبب موقعها تحت القطب الجنوبي، لم يتمكن الفريق من التواصل مع المركبة تحت الماء أو تتبع تحركاتها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بعد أن وصلت لمكان ما تحت النهر، إلا أن الغواصة ران نجحت في رسم خريطة لحوالي 80 كيلومترًا مربعًا من الجليد، وكانت الهياكل التي لاحظتها أكثر تعقيدًا مما تصوره أي شخص.



ومن بين النتائج التي توصل إليها الفريق، أن معدلات الذوبان المختلفة بين الأجزاء الشرقية والغربية من جرف دوتسون الجليدي يمكن تفسيرها بظاهرة تعرف باسم المياه العميقة القطبية المعدلة (mCDW)، والتي تحدث عندما تختلط المياه من المحيط الهادئ والمحيط الهندي مع كتل مائية محلية أخرى تؤثر على قلب الجليد، وقد تم استكمال هذه البيانات من خلال قياسات ران لهذه التيارات تحت الماء، فضلاً عن معدلات ذوبان عالية للكسور التي تمر عبر النهر الجليدي.

يثير مخاوف العالم من ذوبانه



نهر القيامة الجليدى

وأطلق العديد من الخبراء تحذيرات من اقتراب ذوبانه حيث يفقد ثويتس سنويًا حوالي 50 مليار طن من الجليد، كما أن هذا النهر الجليدى يحتوى على ما يكفى من المياه لرفع مستوى سطح البحر من 60 سم إلى أكثر من 3 أمتار، وقال تيد سكامبوس، عالم الأبحاث الرئيسي في المعهد التعاوني لأبحاث العلوم البيئية (CIRES) ورئيس الاتحاد الدولى "يشكل ثويتس تهديدا كبيرا على المدى القصير".

ويعتبر نهر القيامة الجليدى،أكبر نهر جليدى في العالم ولذلك فإن ذوبانه يثير هذا الرعب والقلق ، ولكن ليس هو وحده من يهدد العالم ولكن تغير المناخ ، السبب الرئيسى ، في ذوبان الجليد في أنهار العالم وهو ما سيؤدى بطبيعة الحال إلى اختفاء تلك الأنهار.