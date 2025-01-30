خدمة جديدة بالقطار الخفيف رحلتان من عدلى منصور للعاصمة بدون توقف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، أنه ابتداءً من السبت القادم 1 فبراير، سيتم تنظيم رحلتين مباشرتين الساعة 7.30 و8.00 صباحاً من محطة عدلى منصور لمدينة الفنون والثقافة بدون توقف.



ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محطة.

ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.

كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.