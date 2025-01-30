اليوم السابع
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حقوق النواب: نشر صورة الرئيس السيسي مع رئيس إيران الراحل يحمل دلالات خطيرة

الخميس، 30 يناير 2025 08:54 م
حقوق النواب: نشر صورة الرئيس السيسي مع رئيس إيران الراحل يحمل دلالات خطيرة طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

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قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن نشر صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية  مقالًا يتضمن صورة تجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، رغم أن محتوى المقال لم يكن له صلة مباشرة بإيران تصرف غير مهني، يحمل دلالات خطيرة، ويعكس نوايا مبيتة لا يمكن التغاضي عنها.


وأضاف رضوان في بيان له، أن مصر لا تقبل التهديدات ولا ترضخ للضغوط، وأن أمنها القومي هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أن هذا التصرف يُعد محاولة للتلاعب الإعلامي والتشويش على المواقف الثابتة لمصر تجاه موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ولم ولن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون الثوابت الوطنية.







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