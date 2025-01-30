جيهان مديح عن نشر إعلام إسرائيل صورة الرئيس السيسي مع رئيس إيران الراحل: تصرف مريب

كتبت سمر سلامة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن نشر صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل حسن رئيسى فى توقيت حساس، بعد رفض مصر القاطع والحازم تهجير الفلسطينيين، هو تصرف مريب ومرفوض، ويعكس نوايا مشبوهة لن يقبلها الشعب المصرى تجاه مصر أو رئيسها.

وأوضحت مديح أن هذا التلاعب الإعلامى لا يخدم إلا أجندات مشبوهة تتعمد إظهار مصر فى مواقف لا تليق بها، خاصة فى ظل ما تتبناه القيادة المصرية من موقف قوى وثابت فى دعم القضية الفلسطينية ورفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس السيسى اتخذت دائمًا مواقف حاسمة تجاه القضية الفلسطينية، ومن يتلاعب بهذه الصور أو يتجاهل المواقف الواضحة لقيادة مصر بشأن حقوق الفلسطينيين والتصدى لتهجيرهم.

ولفتت إلى أن تصريحات الرئيس السيسى واضحة تمامًا، مصر لن تقبل أى تهديدات أو ضغوط دولية تمس حقوق الفلسطينيين أو تتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها ورقة سياسية يمكن التنازل عنها، مشددة على أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وشددت مديح على أن مصر لن تقبل أن يساوم أحد على حقوق الشعب الفلسطيني، والأمن القومي المصري، لافتة إلى نشر الصورة لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلق مشهد إعلامي يضلل الرأي العام، لكن الشعب المصري شعب واعي ولا يمكن خداعه بمثل هذه الأساليب الرخيصة، فموقف مصر ثابت، وأمنها القومي خط أحمر، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا أجندات أو حلول غير مقبولة.