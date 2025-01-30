جامعة المنصورة تحصد المركز الأول فى منافسات الدورى الثقافى بمهرجان إبداع 13

الدقهلية - سارة الباز

اختتمت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" منافسات مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، الذي يحمل شعار: «نوابغ مصرية»، وجائزة الكاتب والروائي جمال الغيطاني، بمهرجان «إبداع» لشباب الجامعات في موسمه الثالث عشر، بمشاركة 44 جامعة، ومعهد، وأكاديمية، الذى يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، شارك في التصفيات النهائية، اليوم، بحضور علاء الدسوقى - مدير عام البرامج الثقافية والفنية، 8 جامعات: «الأزهر بالقاهرة ، كفر الشيخ، الفيوم، حلوان، عين شمس، القاهرة، المنصورة، والمنوفية» حيث اشتملت المسابقة على مجالات متعددة: "الأدب، الجغرافيا، التاريخ، الرياضة، الفنون، العلوم".

وعلى مستوى منافسات دور الثمانية فازت جامعة كفر الشيخ على جامعة الأزهر بالقاهرة، وتغلبت جامعة الفيوم على جامعة حلوان، وحقق فريق جامعة القاهرة الفوز على جامعة عين شمس، وتمكنت جامعة المنصورة بتحقيق الفوز على جامعة المنوفية.

واشتدت المنافسة بين طلاب وطالبات الجامعات المتأهلة إلى الدور نصف النهائى، حيث تأهل إلى التنافس النهائي جامعتى "الفيوم والمنصورة"، عقب تحقيق فريق جامعة الفيوم الفوز علي جامعة كفر الشيخ، وتغلبت جامعة المنصورة علي جامعة القاهرة.

ولم تخل المنافسات النهائية للحصول على المراكز الثلاثة الأولى من الإثارة والندية، حيث تغلبت جامعة المنصورة على جامعة الفيوم فى اللقاء النهائى، واقتنصت جامعة كفر الشيخ فوزًا على جامعة القاهرة في لقاء تحديد الثالث والرابع.

وفي ختام المسابقة حصدت المراكز الأولى لمسابقة الدوري الثقافي جامعات: المنصورة في المركز "الأول"، والفيوم "الثاني"، وكفرالشيخ "الثالث".

يذكر أن مهرجان إبداع يهدف إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.