جارديان: فواتير المياه فى إنجلترا وويلز ترتفع 123 جنيها استرلينيا هذا العام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن فواتير المياه فى إنجلترا وويلز سترتفع بمعدل 123 جنيهًا إسترلينيًا هذا العام، فيما وصفته الصحيفة بأكبر ضربة لجيوب العملاء منذ خصخصة الصناعة قبل 36 عامًا، حيث يدفع الجمهور ثمن استبدال البنية التحتية القديمة وخفض تلوث الصرف الصحي القياسى.



وأشارت جارديان إلى أن زيادة الأسعار لملايين العملاء في إنجلترا وويلز اعتبارًا من 1 أبريل سيؤدى إلى رفع متوسط الفاتورة السنوية من 480 جنيهًا إسترلينيًا إلى 603 جنيهات استرلينى، وهو أعلى من الزيادة البالغة 86 جنيهًا إسترلينيًا التي توقعها الجهة المنظمة Ofwat فى ديسمبر.

أثارت الزيادات مخاوف من أن الأسر التى تواجه بالفعل ضغطًا على مواردها المالية ستواجه المزيد من الصعوبات التي تفرضها شركات المياه، والتي تعرضت أيضًا لانتقادات متكررة بسبب سجلاتها في تلوث الصرف الصحي والأجور الضخمة للمديرين التنفيذيين.

وأوضحت الصحيفة أن عملاء شركة Southern Water، المتعثرة التي تغطي أجزاء من جنوب شرق إنجلترا بما في ذلك هامبشاير وكينت، يواجهون ارتفاعًا بنسبة 47%، إلى مستوى قياسي يبلغ 703 جنيهات إسترلينى.

كما وتواجه الأسر أيضًا زيادات كبيرة من شركة South West Water، التي سيدفع عملاؤها البالغ عددهم 1.8 مليون عميل ما يصل إلى 686 جنيهًا إسترلينيًا هذا العام، بزيادة قدرها 32%؛ وشركة Thames Water المتعثرة، بفاتورة سنوية تبلغ 639 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة 31% ؛ وشركة Yorkshire Water، حيث سيدفع العملاء في المتوسط 602 جنيه إسترلينى، بزيادة 29%.

وسيتلقى العملاء فواتير أعلى حتى نهاية العقد، لدفع ما تقول هيئة Ofwat إنه برنامج استثماري طموح بقيمة 104 مليارات جنيه إسترليني.

من المتوقع أن ترتفع فواتير المياه المتوسطة في إنجلترا وويلز بنسبة 36% على مدى السنوات الخمس المقبلة، قبل التضخم. وتتوقع Ofwat ارتفاع الفواتير بشكل حاد هذا العام، مع زيادات أصغر على مدى السنوات التالية.