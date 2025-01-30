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تقارير: تعليق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ناجم عن فوضى خلال عملية التسليم

الخميس، 30 يناير 2025 02:42 م
تقارير: تعليق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ناجم عن فوضى خلال عملية التسليم تعليق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
وكالات

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نقلت تقارير إخبارية عن مصادر قولهم، إن تعليق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ناتج عن الفوضى خلال تسلم الأسرى فى خان يونس.

قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المستوى السياسي أوعز بوقف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر.

وتلقت مصلحة السجون الإسرائيلية تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، طالبت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعقد جلسة طارئة عقب مشاهد إطلاق سراح أربيل يهود وغادي موزيس.

ومن جانبه، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن قلقه البالغ جراء الثمن الذي تدفعه إسرائيل في إطار صفقة التبادل.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول المحتجزين السبعة المفرج عنهم من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أكد لأهالي المحتجزين التزامه بإعادة ذويهم ومواصلة المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.







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