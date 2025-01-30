تحويل مسار 19 طائرة من واشنطن إلى مطار دالاس بعد حادث اصطدام طائرتين

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قال رئيس هيئة مطارات العاصمة واشنطن جاك بوتر، إنه تم تحويل مسار نحو 19 طائرة كانت في الجو ومقرر أن تهبط في مطار ريجان الدولي بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فوق نهر "بوتوماك" بالقرب من مطار ريجان الوطني.



وأضاف بوتر - في تصريحات نقلتها قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس إن الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها هبطت في مطار دالاس الدولي بولاية "فيرجينيا".



وكانت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن "مورييل باوزر" قد أكدت أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب المنكوبة يبلغ 64 شخصا، بينما كانت المروحية التابعة للجيش الأمريكي، والمتورطة في حادث التحطم، تقل ثلاثة أشخاص.