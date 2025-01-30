بوتوماك مقبرة الطائرات.. قصة طائرة سقطت فى النهر المغطى بالجليد فى يناير 1982

كتبت ريم عبد الحميد

فى الوقت الذى يتابع فيه العالم تطورات اصطدام طائرة ركاب ومروحية وسقوطهما فى نهر بوتوماك فى ولاية فرجينيا بعد اصطدامهما فى الجو، فإن الحادث أعاد إلى الأذهان قصة سقوط طائرة أخرى فى هذا النهر الجليدى والتى حدثت قبل 43 عاما، وأسفرت عن مصرع 78 شخص.



حادث تحطم طائرة فى واشنطن

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه فى 13 يناير 1982، اصطدمت طائرة إير فلوريدا الرحلة رقم 90 المغادرة لمطار واشنطن الوطنى إلى فورت لاديردال بجسر الشارع 14 قبل أن تسقط فى نهر بوتوماك الذى كان مغطى بالجليد، وذلك بعد فترة قصيرة من الإقلاع.

كان على متن الطائرة 70 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم، لقوا مصرعهم جميعاً، إلى جانب أربعة أشخاص في مركبات على الجسر.



البحث عن ناجين بعد تحطم طائرة فى واشنطن

وتوصل تحقيق أجراه مجلس سلامة النقل الوطني في ذلك الوقت إلى أن الحادث كان بسبب أعطال متعددة، بما في ذلك فشل الطاقم في إزالة الجليد والثلوج الزائدة على أجنحة ومحرك الطائرة أثناء التشغيل الأرضي.

وحمّل التحقيق قائد الرحلة المسؤولية عن فشله في رفض الإقلاع حتى بعد أن علم بالظروف غير المواتية.

قالت قناة NBC News الأمريكية إن الظلام الدامس إلى جانب وجود قطع من الجليد والطقس البارد عوامل تجعل جهود إنقاذ الركاب فى حادث اصطدام مروحية بطائرة على متنها 64 شخصا أكثر صعوبة.

ونقلت القناة عن رئيس إدارة الإطفاء في واشنطن قوله إن هناك قطعًا من الجليد في نهر بوتوماك، بينما يبحث الغواصون وغيرهم من المستجيبين الأوائل عن الناجين في أعقاب حادث تحطم الطائرة، الذى حدث مساء أمس الأربعاء، بالقرب من مطار ريجان.