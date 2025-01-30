برنامج الأغذية العالمى يقدم مساعدات غذائية لـ 17 ألف لاجئ ونازح فى الكاميرون

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أعلن مدير برنامج الأغذية العالمى في الكاميرون، جيانلوكا فيريرا، توزيع مساعدات غذائية على 17 ألف من أكثر اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة ضعفًا، بما في ذلك الأطفال في سن التعليم الابتدائي، في المناطق النائية شمالًا، والشمالية، والشرقية، وآداماوا، والشمال الغربي، والجنوب الغربي من الكاميرون.

وأشار فيريرا -في تصريحات الأربعاء- إلى أن هذا التمويل، المقدم من الحكومة اليابانية بقيمة 200 مليون ين ياباني (أي ما يعادل 27ر1 مليون دولار أمريكي)، سيسمح أيضا لبرنامج الأغذية العالمي بتوفير وجبات مُغذِّية مستوردة من اليابان لـ 8,200 طفل في المدارس الابتدائية، موضحا أن البرنامج سيتعاون مع الحكومة الكاميرونية لتوسيع مساعداته الغذائية والتغذوية المتكاملة لتشمل 800ر8 لاجئ ونازح وأفراد من المجتمعات المضيفة الضعيفة في المناطق الشمالية البعيدة والمناطق الشرقية.

وقال مدير برنامج الأغذية: "دعم اليابان ليس مجرد شريان حياة، بل هو استثمار في الصمود والأمل؛ فمن خلال تلبية الاحتياجات العاجلة للغذاء والتغذية، نحن نفتح مسارات نحو تغيير مستدام للفئات الأضعف في الكاميرون"، معربا عن امتنان البرنامج الشديد لالتزام اليابان الثابت بمكافحة الجوع".

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في الكاميرون لا تزال حرجة، إذ بلغ عدد النازحين داخليًا 1ر1 مليون شخص حتى ديسمبر 2024، نتيجة الأزمة المستمرة في منطقة بحيرة تشاد، والمناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات، مضيفا أن الكاميرون تستضيف 281,488 لاجئًا من جمهورية إفريقيا الوسطى في مناطق آداماوا، والشرق، والشمال.

ووفقًا لتحليل مؤسسة "كادر هارمونيز" الإقليمية للأمن الغذائي في نوفمبر 2024، من المتوقع أن يعاني أكثر من 2.7 مليون شخص من الجوع الحاد بين يونيو وأغسطس 2025.