اليوم السابع: قناة السويس تعلن جاهزيتها

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الجمعة تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: قناة السويس جاهزة لتقديم كل الخدمات.. وحرصنا على تثبيت السياسات التسعيرية لعبور السفن أثناء الأزمة.



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يعزى "ترامب" والشعب الأمريكى فى ضحايا حادث تحطم الطائرتين

توقيع وثائق تعاون فى مجال الاتصالات وحماية المنافسة بين مصر والعراق.. رئيسا وزراء البلدين يشهدان التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.. ومذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فى بناء وتشغيل وصيانة الصوامع

معاناة أسر ذوى الهمم مع رفض المدارس والحضانات الخاصة تطبيق قرار الدمج

بدء تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة الأحد

الفصائل تسلم 3 أسيرات إسرائيليات و5 تايلانديين

رئيس وزراء العراق يشيد بموقف مصر من القضية الفلسطينية.. السودانى من قصر الحكومة ببغداد: فرص كبيرة أمام الشركات المصرية بالعراق.. حريصون على التعاون فى النقل والربط الكهربى واللوجستيات.. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقى

بعد وصول العجز لـ60% بالمعاهد.. الرئيس السيسى يوافق على تعيين40 ألف معلم أزهرى

التخطيط والتعاون الدولى تصدر تقريرا حول العلاقات المصرية العراقية.. انعقاد الدورتين الأولى والثانية للجنة 2020 و2023.. وتوقيع 26 وثيقة تعاون فى مختلف مجالات التنمية

افتتاح أكثر من 100 فرع لسوق اليوم الواحد بالمحافظات.. "التموين" تطرح المنتجات الغذائية بتخفيضات 30%.. والشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر اللحوم بـ275 جنيها للكيلو

بروتوكول تعاون بين "الخارجية" وقيادة قوات الدفاع الشعبى

حوكمة صرف ألبان الأطفال ورقمنة خدماتها توفر للدولة 4.1 مليار جنيه سنويا.. "الصحة": ميكنة منظومة الغسيل الكلوى خفضت التكاليف بما يعادل 6.1 مليار جنيه.. وحسام عبد الغفار: تعزيز الخدمات الرقمية بالمراكز الطبية



