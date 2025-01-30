المصريون يقفون خلف الرئيس السيسى.. أحزاب ونواب يردون على تجاوزات إعلام إسرائيل (إنفوجراف)

استنكرت أحزاب سياسية ونواب، ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" لصورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، واصفين بأنها محاولات تلاعب وتوظيف مريب للصور يظهر نوايا خبيثة وتصرف غير مهني يحمل دلالات خطيرة. ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز رودو الفعل على تجاوزات الإعلام الإسرائيلي:



أحزاب ونواب يردون على تجاوزات الإعلام الإسرائيلى

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن نشر صورة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل حسن رئيسى فى توقيت حساس، بعد رفض مصر القاطع والحازم تهجير الفلسطينيين، هو تصرف مريب ومرفوض، ويعكس نوايا مشبوهة لن يقبلها الشعب المصرى تجاه مصر أو رئيسها.

كما استنكر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، ابتزاز الإعلام الإسرائيلي وإشاراته غير المقبولة، قائلا: "نرفض أي إشارة إلى سلامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. والحزب يصطف بكامل أعضائه وراء القيادة السياسية في مواجهة هذه الهجمة اللأخلاقية للكيان الصهيوني".

أحزاب يردون على تجاوزات الإعلام الإسرائيلى

واستعرض فيديو تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة حول ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، حيث تضمن تأكيداته الأخيرة في المؤتمر الصحفى مع نظيره الكينى بقصر الاتحادية، حيث أشار إلى أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن رأى العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني، وأن ترحيل الفلسطينيين من غزة هو ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التصريحات في سياق الفيديو.