المستشار حازم بدوى يستقبل رئيس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

استقبل القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المهندس موسي المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له وذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات والقاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ونوابه.



ورحب القاضي حازم بدوي بالمهندس موسي المعايطة والوفد المرافق له معربًا عن سعادته بهذه الزيارة المهمة والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز جهود التعاون المشترك.



وأكد خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع علي أفضل التجارب للهيئات الانتخابية واطلع الوفد الزائر على عرض تقديمي للتعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية ونشأتها وتشكيلها واستقلاليتها وآليات عملها كما استعرض الاستحقاقات الدستورية التي قامت بإدارتها وتنظيمها.



وأعرب المهندس موسي المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الدائم والممتد على مدار سنوات والذي يهدف الي تبادل الخبرات الانتخابية وأشاد سيادته والوفد المرافق له بالتجربة المصرية علي مدار الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

جانب من اللقاء

المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية

المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية

المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية



