المؤبد لـ3 متهمين بقضية هجرة غير شرعية والتسبب فى وفاة اثنين بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب شاهين، والمستشار عمرعلم الدين، والمستشار أحمد راجح مدير نيابة ميناء الإسكندرية، وسكرتير الدائرة مينا مجدي ، بمعاقبة كل من "م.س.ال" و" م.ال.م" و " ال.ا.ال" بالسجن المؤبد وغرامة مالية 500 ألف جنيه، عما أسند إليهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبرءاه كل من " ع.م.ال" و" ي.س.ي" و" ا.م.ا"، لاتهامهم في قضية هجرة غير شرعية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1821 لسنة 2024 جنايات الميناء ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بقيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين يتولي قيادتها، ويقوم بإدارتها المتهم الأول وقد انضم إليه باقي المتهمين.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "م.س.ال" وشهرته أبو سلطان، بتكوين جماعة إجرامية تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب الشباب والأطفال راغبي الهجرة غير الشرعية، إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية إلى الأراضي الليبية ويعاونة كل من " م.ال.م" و" ع.م.ال" و" ال..ا.ال" في تنظيم وإعداد المراكب التي يقودها كل من " ي.س.ع" و " ا.م.ا" ، عن طريق استقطابهم للشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدد 3 صفحات.

وتبين من التحقيقات، أن الجريمة ذات طابع وطني تمتد آثارها لدول أخرى وهي ليبيا واليونان وإيطاليا ، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين وتعرضهم للخطر وكان من بين المهاجرين عدد 8 أطفال، وقد نتج عن ذلك وفاة المهاجران المهربان " م.ح.م" و " ح.ا.ع" وإصابة كل من " م.ك.م" و " ع.ه.س" و " ع.ح.ن" ،وقد تم ضبطهما بمعرفة السلطات المختصة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي المستشار ادهم منتصر مخام عام اول نيابات غرب الإسكندرية، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.