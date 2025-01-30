الصحة العالمية: فيروس زيكا يصيب 151 حالة فى 3 ولايات بالهند

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم، إن فيروس زيكا لازال يتفشى فى الهند ، موضحة، إنه فى الفترة ما بين 1 يناير و 31 ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي تراكمي قدره 151 حالة إصابة بمرض فيروس زيكا (ZVD) من 3 ولايات في الهند (ولايات جوجارات وكارناتاكا وماهاراشترا).

وأضافت، إنه أبلغت ولاية ماهاراشترا عن إجمالي تراكمي قدره 140 حالة إصابة بمرض فيروس زيكا من خلال برنامج مراقبة الأمراض المتكاملة (IDSP)، بالإضافة إلى ذلك، أبلغت ولايتا كارناتاكا وجوجارات عن 10 حالات وحالة واحدة على التوالي في عام 2024, حتى 31 ديسمبر 2024، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات صغر الرأس أو متلازمة غيلان باريه (GBS) المرتبطة بهذا التفشي.

ينتقل فيروس زيكا (ZIKV) إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصابة، و ينتقل فيروس زيكا أيضًا من الأم إلى الجنين أثناء الحمل، وكذلك من خلال الاتصال الجنسي ونقل الدم ومنتجات الدم، وربما من خلال زراعة الأعضاء، لا يوجد علاج محدد متاح لعدوى فيروس زيكا أو مرضه.

