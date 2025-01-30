الجريدة الرسمية تنشر قرارات تخصيص مساحات أراضٍ لإقامة "جبّانات" للمسلمين والمسيحيين

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص المساحات الثلاثة المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات التالتة ، وذلك لاستخدامها في الغرض المبين قرين كل منها وهي :

١- مساحة ١٣.٦٠ فدان تقريباً تعادل ٥٧١٣٦ متر مربع ناحية مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها في إقامة جبانة للمسلمين .

٢- مساحة ٤.٦٧ فدان تقريبا تعادل ١٩٦٥١ متر مربع ناحية مركز قفط بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة جبانة للمسلمين.

٣- مساحة ٩.١٩ فدان تقريبا تعادل ٣٨٦٠٩.٧ متر مربع ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الاقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة جبانة للمسيحيين.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.