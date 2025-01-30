البيت الأبيض ينفي إلغاء تجميد المساعدات المالية الفيدرالية

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نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بشأن إلغاء تجميد المساعدات المالية الفيدرالية.



وقالت ليفيت في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس "هذا ليس إلغاءً لتجميد التمويل الفيدرالي، بل هو فقط إلغاء لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي".

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى "إنهاء أي لبس ناتج عن قرار المحكمة"، مؤكدة أن الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التمويل الفيدرالي "لا تزال سارية المفعول وسيتم تنفيذها بشكل صارم".



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن "البيت الأبيض تراجع عن الأمر التنفيذي الذي يجمد المنح والمساعدات والقروض الفيدرالية، بعد أن أثار تحرك الإدارة لوقف الإنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع ردود فعل عنيفة".