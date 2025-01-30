البنك المركزي البرازيلي يرفع سعر الفائدة إلى 13.25%

فاطمة شوقى

رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة القياسي إلى 13.25%، في الوقت الذى تشهد البلاد سياقا اقتصاديا صعبا ، وفقا لصحيفة كلارين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع سعر الفائدة البرازيلية للمرة الرابعة على التوالي في عهد الرئيس الجديد للبنك، الخبير الاقتصادي جابرييل جاليبولو البالغ من العمر 42 عاما، والذي رشحه اليساري لولا، وهو معارض شرس لزيادات أسعار الفائدة.

وفي البيان، حذرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي من زيادة جديدة -بنقطة واحدة- لسعر الفائدة في مارس "في ضوء استمرار السيناريو المعاكس" في ضبط الأسعار.

وكانت علاقة لولا متوترة مع الرئيس السابق للبنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، الذي رشحه الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو ، ووبخ الرئيس محافظ البنك المركزي على عدم رغبته في خفض سعر الفائدة.



ولكن في مواجهة عدم القدرة على ترويض التضخم، وخاصة أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بسبب آثار الجفاف الشديد والفيضانات في البرازيل العام الماضي، قرر البنك المركزي اتباع "سياسة نقدية أكثر تقييدا".



"إن هذا القرار يتماشى مع استراتيجية تقارب التضخم نحو الهدف في الأفق المعني، ودون المساس بهدفه الأساسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، فإن هذا القرار يعني أيضًا تخفيف التقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي وتعزيز التشغيل الكامل".

واختتمت البرازيل العام الماضي بمعدل تضخم بلغ 4.83%، وهو أعلى من الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1.5% و4.5%.



ويتوقع الوكلاء الماليون الذين تمت استشارتهم الصادرة عن البنك المركزي البرازيلي أن يصل معدل النمو إلى 5.50% في عام 2025، مقارنة بـ 5.08% التي توقعوها قبل أسبوع واحد فقط.



وبلغ معدل الفائدة على السلع الأولية (SELIC) 13.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2023، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.



وتزامن التعديل مع تقديرات أكثر من مائة مؤسسة مالية وشركة استشارية استطلعت آراءها صحيفة فالور الاقتصادية.



رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية (SELIC) بمقدار 0.25 نقطة في سبتمبر ، و0.50 نقطة في نوفمبر ، ونقطة واحدة في ديسمبر ، وفي أغسطس 2023، بدأ التخفيض التدريجي، بعد عام دون تغييرات بنسبة 13.75% استجابة لارتفاع الأسعار بعد جائحة كوفيد-19.