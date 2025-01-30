افتتاح الفرع الخامس لسوق اليوم الواحد بالأقصر

كتب مدحت وهبة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تعميم مبادرة أسواق اليوم الواحد، افتتح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، سوق اليوم الواحد بمركز ومدينة أرمنت، وذلك للمرة الخامسة على أرض المحافظة حيث يوفر السوق السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 الى 30%

ويهدف السوق إلى توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تحقيق أعلى معايير الجودة، وذلك بالتعاون مع مركز ومدينة أرمنت

وشهد السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث أعربوا عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن بالسوق المحلي، وتوفر المنتجات بأسعار مناسبة.