استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

معبر رفح - محمد حسين

يتواصل عبور قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من معبر رفح الحدودي، وشهد المعبر اليوم تسيير شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، يأتي هذا في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الإنسانية التى يعانون منها.

وتتواصل الجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الخيرية، ورجال الأعمال، والأفراد بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات غزة.

تم دفع قوافل كبيرة تضم مئات الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية مثل الغذاء، المستلزمات الطبية، الأغطية، الملابس، والخيام الجاهزة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف مجهزة لنقل الجرحى والمصابين.

وفي تصريحات لرئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، هشام خليفة، أكد أن القوافل التي تدخل قطاع غزة ضمن قاقلة صندوق تحيا مصرالتي تضم 305 شاحنات محملة بـ4200 طن من المساعدات، تم جمعها وتجهيزها خلال ثلاثة أيام فقط، بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع المصري. وأضاف خليفة أن هذه القافلة تأتي في إطار استمرار الدعم المصرى الثابت لأهل غزة، مشيرًا إلى أن القوافل ستستمر حتى انتهاء الأزمة.

من جانب آخر، أشار الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي باسم بيت الزكاة والصدقات المصري، إلى أن القافلة العاشرة التي يتواصل دخولها للجانب الفلسطيني تضم 300 شاحنة و11 سيارة إسعاف، وتأتى ضمن حملة "أغيثوا غزة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

كما تتواصل جهود بنك الطعام المصرى الذى قام بدفع قافلة تضم 50 شاحنة محملة بـ933 طنًا من المساعدات الغذائية.

وتعمل كافة هذه الجهود بتنسيق كامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والهلال الأحمر المصري، لتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.