ارتفاع أسعار البيض فى المكسيك بسبب انفلونزا الطيور

فاطمة شوقى



ارتفع مجددا سعر البيض في المكسيك بسبب زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تعانى من نقص في البيض بسبب انفلونزا الطيور، وفقا لصحيفة لا اكسبانثيون المكسيكية.

ويعد البيض من أكثر الأطعمة استهلاكًا في المكسيك، ولهذا السبب أعلن المعهد الوطني للموارد الطبيعية (SNIIM) عن سعر البيض خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، حيث يأكل معظم المكسيكيين بيضة واحدة على الأقل يوميًا وبما أنها واحدة من المكونات الأكثر استخدامًا في وجبة الإفطار، ولهذا فإن ارتفاع سعر ىالبيض في المكسيك يعد كارثة بالنسبة للسكان.

ويتراوح سعر كيلو البيض في المكسيك بين 38.00 و40.00 بيزو، وبالنسبة لمراكز التوزيع في ولاية مكسيكو، تم تحديد سعر التجزئة بـ 36.50 بيزو للكيلوجرام من البيض، وفي ولاية كوليما، حددت المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية سعر بيع كيلو البيض بالجملة بما لا يقل عن 29.00 بيزو، وفي حالة كيلو البيض بسعر التجزئة، يكون السعر 34.00 بيزو، وهذه الأسعار تعتبر قياسية بسبب ارتافع نسبة الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية.

ويشهد سوق البيض في الولايات المتحدة أزمة حادة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار، وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فقد تأثر ما يقرب من 13 مليون طائر بالفيروس خلال الـ30 يوما الماضية.

وتعاني متاجر التجزئة من صعوبة توفير البيض على الأرفف، حيث فرض البعض قيودا على كميات الشراء المتاحة للمستهلكين.