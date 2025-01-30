إقبال على أسواق اليوم الواحد بمركز الداخلة وبلاط بسبب تخفيضات الأسعار

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، سوق اليوم الواحد بمدينة موط بالسوق الحضارى بجوار موقف القرى الخط الغربى، حيث تم توفير الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك والطيور والمنتجات اليدوية والمنزلية والسلع الغذائية والتموينية ومنتجات جميع القرى بأسعار تنافسية ومخفضة لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح (سوق اليوم الواحد) بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير كافّة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة أن هذا السوق يعد خطوة هامة في تعزيز التواصل بين المنتجين والمستهلكين، حيث يتيح لأهالي المدينة والقرى عرض منتجاتهم المحلية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الإنتاج الزراعي والحرفي ، مؤكدا على أن السوق شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تفقد رئيس المركز سير العمل داخل السوق ، وتأكد بنفسه من جودة المنتجات ، وإنخفاض اسعارها لتحقيق غاية إقامة السوق ، وهو خلق بيئة تنافسية وزيادة كمية المعروض من السلع الغذائية والإستهلاكية والخضروات والفاكهة وجميع المنتجات.

وأكد رئيس المركز على أن السوق مفتوح أمام جميع المواطنين لعرض منتجاتهم ، وأن إقامة هذه الأسواق تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف الى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أرجاء المركز، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية ستواصل تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري لتغطية مختلف القرى والتجمعات السكانية.

وفى سياق متصل تابع سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط فعاليات "سوق اليوم الواحد" بالوحدة المحلية لقرى تنيدة ، حيث رافقه المهندس ماهر حسين نائب ثاني المركز والقيادات التنفيذية والشعبية بالمركز وكان فى استقباله الدكتور بشندي شلبي رئيس الوحدة المحلية لقرى تنيدة والعاملين بالوحدة حيث تفقّد الحضور المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، وجاءت المبادرة لتخفيف العبء على المواطنين.