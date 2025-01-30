إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بسوهاج اليوم

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن اليوم الخميس 30 من يناير موعد موحد لإعلان نتيجة التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائى، وكذلك نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى، حيث صرح بذلك فاضل النحاس مدير عام التعليم بسوهاج.

وأوضح النحاس، أنه سيتم إعلان ذلك لأولياء الأمور، لتحقيق الجاهزية في مراجعة نسبة 10% من خلال الموجهين قبل الموعد المحدد للتأكد من الشفافية ودقة العمل، ويكون الإعلان استرشاداً بالشكل التنظيمي الوارد من الوزارة لـ استمارة تقييم التلميذ التي سيخطر بها ولي الأمر، وطبقاً للقرار الوزاري 136 لسنة 2024م.

يتم استغلال الإمكانات اللوجستية حسب الوضع المتاح بكل مدرسة سواء من طباعة الاستمارة هذا الفصل الدراسي أو إتمام طباعتها في نهاية العام بالفصل الدراسي الثاني مع تمكين ولي الأمر من الوصول لنتيجة نجله من خلال وسائل التحول الرقمي الخاصة بين ولي الأمر وإدارة المدرسة والحصول على توقيعه بإتمام الخدمة فى هذا الشأن بوضوح وخصوصية.