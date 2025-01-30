إصدار تراخيص لـ 391 منشأة طبية خاصة.. وغلق 456 مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 456 منشأة طبية خاصة مخالفة بالمحافظة، وإصدارت الترخيص لعدد 391 منشأة طبية خاصة، يأتى ذلك في إطار الجهود المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وبالاشتراك مع فرع هيئة الدواء ومباحث التموين ومراكز ورجال الشرطة في بعض الحملات بالمحافظة، وذلك خلال عام 2024.

أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق 456 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وقانون البيئة، كما تم تحرير 2385 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، وتم فحص عدد 327 شكوى والرد عليها.

وأوضح الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بأنه خلال عام 2024 تم إصدار الترخيص لعدد 391 منشأة طبية خاصة منها " 206 عيادات طبية، 114 عيادة أسنان، 20 مركزا طبيا، 25 عيادات تخصصية، 26 مركز علاج طبيعى".

وأكد الدكتور هاني جميعة على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدما الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.