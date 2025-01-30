أونروا: مضطرون لنقل موظفينا الدوليين من القدس بعد قرار إغلاق مكاتبنا

كتب محمد عبد المجيد

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها مضطرة لنقل موظفيها الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها في المدينة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد رفضت يوم أمس الأربعاء "طلب التماس"، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين التي تحد من عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.

وقد دفعت مجموعتان لحقوق الإنسان "عدالة" و"جيشا" بأن القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية.

وبموجب القانون؛ يمنع على الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة - بشكل مباشر أو غير مباشر - داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.