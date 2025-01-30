أول كتاب حول مشروعات الإسكان بعنوان "ماذا لو تكلم المبني" فى معرض الكتاب

كتب أحمد حسن

شهد جناح دار صيد الخاطر للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، حفل توقيع كتاب "ماذا لو تكلم المبنى" للمهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6أكتوبر الجديدة.

وحضر الحفل عدد من المهندسين والمتخصصين في قطاع التشييد والبناء، إلى جانب مجموعة من القراء المهتمين بمجال العقارات والهندسة الإنشائية.

حيث يقدم الكتاب طرحًا مختلفًا، يمنح فيه المباني صوتًا لتحكي قصصها تحت الأنقاض، كاشفةً معاناتها أثناء مراحل التنفيذ بسبب الإهمال، الغش، والجهل بأصول البناء، بأسلوب يجمع بين الحبكة الدرامية والتحليل الهندسي، يعرض الكتاب الدروس المستفادة من انهيار المباني، ويفتح ملف أخطاء البناء التي تبدأ من دراسة التربة وحتى التشطيبات النهائية.

مؤكداً الكاتب، ان الكتاب رغم انه كتاب هندسي الا انه موجه لغير المهندسين، لنشر الوعي المجتمعي حول قضايا البناء السليم.



ويتألف الكتاب من خمسة فصول رئيسية، تتناول قضايا البناء من زوايا مختلفة:

فالفصل الاول بعنوان "حكايات من تحت الأنقاض"، يروي قصصًا حقيقية لانهيار مبانٍ بسبب أخطاء إنشائية، في دول عربية وعالمية.

اما الفصل الثاني بعنوان "أسباب انهيارات المباني "وسرد علمي لأخطاء التصميم والتنفيذ التي تؤدي إلى الكوارث.

اما الفصل الثالث بعنوان "اخطاء التنفيذ مراحل البناء "، حيث يسرد الكاتب قائمة بأكثر الأخطاء شيوعًا في مراحل التنفيذ وسبل تفاديها لضمان جودة البناء.

اما الفصل الرابع بعنوان" حلول مقترحة نحو لبناء آمن" وسرد حلول عملية للحد من الغش الهندسي وضمان الالتزام بالمعايير.

ويختتم الكتاب بالفصل الخامس بعنوان "مبانٍ صمدت أمام التاريخ"، فعلى الجانب الآخر، يستعرض الكتاب أمثلة لمنشآت صمدت عبر العصور،بفضل تصميمها المتقن والالتزام بالمواصفات الهندسية.

ومن اراء الحضور ، أشاد المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، بفكرة الكتاب ومضمونه، مؤكداً على أهمية الوعي المجتمعي بأصول البناء السليم، وضرورة الإشراف الهندسي للحد من المخالفات، ومكافحة استخدام الخامات غير المطابقة للمواصفات والمصنعة من خلال الاقتصاد الموازي للمصانع المجهولة، لما لذلك من دور حاسم في تعزيز الاستدامة وأمان المنشآت.

يُذكر أن الكتاب متاح في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 5 فبراير 2025، بجناح دار صيد الخاطر للنشر والتوزيع، صالة 2، جناح B35.