أسقف حلوان يدشن كنيسة الأنبا أنطونيوس بأطلس ويرسم القس كاراس عبد الله قمصا

كتب محمد الأحمدى

ترأس الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، قداس تدشين كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأطلس بحلوان.

وكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأطلس، هي ثاني الكنائس التي دشنها الأنبا ميخائيل، منذ تجليسه على كرسي الإيبارشية، إذ كانت الكنيسة الأولى هي كنيسة الشهيد الإنجيلي مار مرقس الرسول والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة 15 مايو.

ويأتي ذلك، بمناسبة احتفالات الكنيسة بمناسبتين الأولى هى ذكرى رحيل القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، التي تحل اليوم الخميس، والثانية هي مرور ثلاثين عاما على تأسيسها.

وخلال مراسم التدشين قام الأنبا ميخائيل، برسامة القمص كاراس عبد الله، فى رتبة القمصية، والذي رسم في رتبة القسيسية في العاشر من مارس 2000.

وعلي خلفية الاحتفالات أطلقت الكنيسة فيلما تسجيليا عن تاريخها يحمل شعار "مسكن الله"، بينما أطلق كورال كلمة الله الملحق بالكنيسة ترنيمتين هما يا كنيستنا وكاهن مختار.

لمحة عن الكنيسة

وتأسست كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأطلس، فى عام 1995، في باباوية البابا الراحل شنودة الثالث، وحبرية أسقفها الراحل الأنبا بيسنتي.

يحتضن مبنى الكنيسة كنيستين العلوية لها ثلاث مذابح على اسم الأنبا أنطونيوس، والملاك ميخائيل، والقديس يوسف النجار، والكنيسة الصغيرة لها ثلاث مذابح أخرى على اسم السيدة العذراء مريم، والأنبا بولا، والأنبا متاؤس الفاخوري.

تخدم الكنيسة 350 أسرة بتسعة مناطق هي أطلس، ومساكن شرق حلوان، ومدينة الطيران، ومدينة الشمس، ومدينة الشمس الجديدة، ومنشية السلام، والعزبة القبلية، والعزبة البحرية، وبين العزبتين.

وبالكنيسة عدة خدمات واجتماعات مثل مدارس التربية الكنسية، واجتماعات الشباب، والسيدات، وذوي الهمم، ودراسة الكتاب المقدس، والأسرة، وخدمات الرحمة، والكوتشينج، ومحو الأمية، ومدرسة الشمامسة.

وتعتبر الكنيسة ضلعا من مثلث كنائس أطلس والمشروع الأمريكي، برفقة كنيستين اخرتين انبثقا عنها وهما كنيسة الأباء الرسل الأطهار والأنبا كاراس السائح بالمشروع الأمريكي، والشهيد العظيم أبي سيفين بالمشروع الأمريكي.

وتخضع كنائس أطلس والمشروع الأمريكي لتدبير ورعاية الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وكل تخومها ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، ويتولى رعاية الكنائس 6 كهنة هم القمص كاراس عبد الله، القس يوحنا جابر، القس أرسانيوس جابر، القس متاؤس عياد، القس نوفير سمير، القس أبانوب ميلاد.



الأنبا ميخائيل وسط أباء الكنيسة



شمامسة الكنيسة خلال الترانيم