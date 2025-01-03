يتم تنفيذه بمسار القطار الكهربائى السريع.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، تنفيذ كوبرى خور مايو، والذى يعد أعلى كوبرى فى مصر، ويتم تنفيذه ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح ضمن شبكة القطارات السريعة المصرية.



ومشروع كوبرى خور مايو يربط بين ضفتى جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسى بمنطقة مايو، ويتم تنفيذه من خلال شركات مصرية تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.





كوبري خور مايو

ويتكون الكوبرى من 9 محاور بطول إجمالى للأعمال الخرسانية 550 م وبعرض 14 مترًا، ويعتبر الكوبرى هو الأعلى المنفذ بمصر، حيث يبلغ ارتفاعه بمحورين منه 80 مترًا، لكل محور، والباقى بارتفاعات متدرجة على محاور تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين.

ويتم تنفيذ الهيكل العلوى باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 مترًا، بطول 340 مترًا، وهناك ثلاث محاور من الباكيات المعدنية طول كل محور 60 مترًا ووزن إجمالى 3 آلاف طن، سيتم تنفيذها بالرفع بالأوناش العملاقة.



اعلى كوبري





