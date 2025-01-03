نائب ألمانى يدعو إلى إطلاق خط أنابيب "السيل الشمالى" بعد توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا

وكالات

دعا النائب الألمانى سيفيم داغدين السلطات الألمانية إلى إطلاق خط أنابيب "السيل الشمالي" بعد توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وكتب داغدين عبر منصة "إكس": "إن أوكرانيا بعد أن أوقفت تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، ترفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية".

وأضاف: "تراقب الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بسعادة تدمير الصناعة الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء". وختم قائلا: "توقفوا عن تقديم الهدايا المالية إلى كييف!".

ووصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، متجاوزة الـ 50 يورو لكل ميغاوات ساعي، على خلفية توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بحسب وكالة "بلومبرغ".

يذكر أن شركة "غازبروم" أعلنت في 1 يناير، رفض أوكرانيا تمديد اتفاق عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، وبناء على ذلك، توقفت عملية الإمداد اعتبارا من الساعة 08:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد أعلن في 20 ديسمبر، أن بلاده ستوقف عبور الغاز الروسي عبر أراضيها في الأول من يناير 2025، بسبب انتهاء العقد الذي امتد لخمس سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا ويؤثر سلبا على مستوى معيشة الأوروبيين.