مدير الأونروا: كل يوم دون وقف إطلاق النار فى غزة يضيف المزيد من المأساة

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أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) مجددا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الخميس.

وشدد المفوض العام فيليب لازاريني على أنه لا يوجد مكان ولا أحد في غزة كان آمنا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.، بحسب الموقع الرسمي للامم المتحدة.

وقال: "مع بداية العام، تلقينا تقارير عن هجوم آخر على المعبر الشمالي (المواصي)، حيث قتل وأصيب العشرات"، معتبرا هذا بمثابة "تذكير آخر بأنه لا توجد منطقة إنسانية، ناهيك عن وجود "منطقة آمنة". وحذر من أن "كل يوم دون وقف إطلاق النار سيضيف المزيد من المأساة".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأونروا أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع وسائل الإعلام الدولية من العمل والتقارير داخل غزة. وقالت الوكالة: "يجب منح الصحفيين الدوليين الحق في الوصول والتقرير بحرية من غزة".

في سياق متصل، عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه من "الاتجاه المقلق" لقمع حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى "تغيير موقفها واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وفي الوقت نفسه، دعا خبراء مستقلون تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنهاء ما وصفوه بـ"التجاهل الصريح للحق في الصحة في غزة"، وذلك بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مستشفى كمال عدوان في الشمال واعتقال مديره بشكل تعسفي.