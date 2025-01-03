مبادرة بداية.. توفير 160 فرصة عمل وتنفيذ 980 ألف خدمة صحية للمواطنين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تعد مبادرة بداية من المبادرات الهامة والمضيئة بمحافظة الدقهلية، في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه من خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تم توفير 160 فرصة عمل، وتنفيذ عدد 980102 خدمة صحية للمواطنين، وعدد 288 لقاءً في إدارة الوعظ والأوقاف منها لقاءات بالمساجد وبرامج فقهية وبرامج أخلاقية، وتنفيذ عدد 64 رحلة واحتفالا، بالإضافة إلى تقديم عدد 3533 مساعدات مادية لكبار السن وذوي الهمم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي.



كما قامت أجهزة المحافظة بعقد ندوات وفعاليات ودورات تدريبية وتنفيذ قوافل طبية مجانية ومأموريات للأحوال المدنية وتقديم مساعدات عينية ومادية شملت: تنفيذ عدد 679 ندوة توعوية، تنفيذ 2851 دورة تدريبية، تنفيذ 63 قافلة مقدمة من قبل فريق القوافل التنموية "أهل الدقهلية"، توفير سيارتي خدمات متنقلة ضمن المبادرة لتنفيذ 44 مأمورية لسيارة (الشهر العقاري)، وكذا تنفيذ 21 معرضا.



وأشار إلى المبادرة نستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف المحافظات، و الوزارات المشتركة فى المبادرة وهي ض التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة يسيطة، وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز ايضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية.