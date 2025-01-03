ما عملية تفويج المركبات لتجنب حوادث الشبورة على الطرق السريعة؟.. التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ظهور الشبورة خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى إعاقة الرؤية فى عدد من الطرق السريعة، مما ادى إلى استحداث طريقة جديدة لمنع الحوادث وهى تفويج المركبات، للقيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق، حرصا على سلامتهم، لمنع وقوع الحوادث.

واستحدثت طريقة جديدة وهى تفويج السيارات، حيث يقوم رجال المرور بتلك الأعمال ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق تجميع عدد من السيارات، مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.

وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور، بأن يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق، وتقوم سيارتان عليهما فنار، بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.