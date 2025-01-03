لو هتحضر قداس عيد الميلاد فى العاصمة الإدارية.. خد بالك من الإجراءات

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر أجواء احتفال الكنيسة بعيد الميلاد المجيد أجواء فرح وسعادة لجميع المصريين، حيث تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لقداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى أصبحت رمزًا لروح مصر الحديثة التى تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية والتسامح والتماسك الوطنى، بهذا المبدأ تسير الكنيسة بنظام "وَلْيَكُنْ كُلُّ شَيْءٍ بِلِيَاقَةٍ وَبِحَسَبِ تَرْتِيبٍ" (كورنثوس الأولى 14: 40).

وفى أجواء من الفرح والالتزام، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية عن شروط وإجراءات مُحكمة للمشاركة فى قداس عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بـ العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الاثنين 6 يناير 2025، مُظهرة بذلك اهتمامها بسلامة وتنظيم حضور الأقباط لقداس العيد، الذي يجسد رسالة الميلاد عن المحبة والنظام.

متطلبات دخول القداس

- أصل بطاقة الرقم القومى.

- أصل الدعوة الشخصية مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

- الإعلان عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية.

ومن المقرر أن يتم فتح الأبواب يوم القداس الساعة السادسة مساءً، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، ويبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كما يُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد، ولن تُوفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث فى سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.