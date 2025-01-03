للزوجات.. كيف تحصلين على متجمد النفقات والمستندات المطلوب تقديمها للمحكمة؟

كتبت أسماء شلبي

النفقة.. كلمة كفيلة بإشعال الصراع بين الأزواج والزوجات، ويختلف الطرفين فى تقديرها عند نشوب الخلافات الزوجية والانفصال بينهما، ليتصارع الأزواج فى محاولة لتخفيضها بينما تتفنن الزوجات فى زيادة قيمتها باعتبارها حق مكتسب لها وأطفالها، وتعدد أشكال النفقات الواجبة على الزوج، ويختلف تقدير قيمتها، وكذلك الحد الأقصى للخصم من راتب الملتزم بالنفقة، وكيفية تنفيذها، الإجراءات المطلوبة لإقامة دعوي.

وخلال السطور التالية نتعرف على دعوى متجمد النفقة وما هى المستندات اللازمة لإقامتها وكيفية سير الدعوى أمام محكمة الأسرة والحبس بالمتجمد، وهل يشترط عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة؟

- تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.

- دعوى متجمد النفقة هى دعوى بحبس الزوج تقوم الزوجة برفعها فى حالة امتناع زوجها عن سداد قيمة النفقة التى تم تحديدها من قبل المحكمة على الرغم من قدرة الزوج على الدفع ويتم قبول دعوى متجمد النفقة وإصدار الحكم بحبس الزوج بشروط.

- المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.

- إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله

- وتضم شروط التنفيذ بالحبس، أن يحصل المدعى على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، نهائيًا أو انتهائيًا، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.

- إذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، تقف المحكمة على قدرته على الدفع من خلال تحريات الشرطة وقدره المدعى عليه على الوفاء، ويسار المدعى عليه وقدرته على الدفع.

- يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن متجمد نفقة، وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التى يجوز فيها التصالح.

- ينبغى أن تكون النفقة التى يمتنع عن سدادها الزوج أما نفقة الزوجة أو نفقة التعليم أو نفقة الحضانة أو نفقة العدة.

- يشترط امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بدفع قيمة النفقة، يتم رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد الاستئناف.

- يجب أن تقوم الزوجة بتقديم أى مستند يفيد بقدرة الزوج المادية على سداد قيمة النفقة منها تقديم شهادة الشهود، أو بعض المستندات التى تثبت الدخل للزوج كمفردات مرتب أو بيان املاك أو كشف حساب بنوك.