كيفية زراعة البطاطس فى العروة الشتوية بالشرقية.. تمكث بالأرض 110 أيام

الشرقية - حمدى عبد العظيم

يسعون المزارعون بمحافظة الشرقية، لزراعة محصول البطاطس خاصة فى الأراضى الرملية لما تعود بهم بهامش ربح مرضى، وقال الدكتور محمد محجوب أستاذ بمعهد البحوث الزراعية، أنه يتم نضج محصول البطاطس بعد مرور من 100 – 120 يوم من تاريخ الزراعة، حسب الصنف المنزرع والظروف البيئية، ويراعى أن يتم الحصاد عند تمام النضج ويمكن التعرف عليه عن طريق الإصفرار الطبيعى للمجموع الخضرى للنباتات، والتصاق القشرة باللحم.

وأضاف: عند حصاد البطاطس يجب إزالة عروش النباتات قبل الحصاد بمدة 24 – 48 ساعة، حيث يساعد ذلك على زيادة تصلب القشرة مما يجعل الدرنات أكثر قدرة على تحمل عمليات الحصاد والنقل ، وإجراء عملية الحصاد فى الصباح الباكر قبل ارتفاع درجات الحرارة لتفادي إصابة الدرنات بلفحة الشمس، وقبل البدء فى الحصاد يتم جمع الدرنات المكشوفة والمتناثرة بين الخطوط، واستبعادها على حدة بعيدا عن بقية المحصول، لأن أغلبها يكون مصاب بلفحة الشمس والاخضرار أو مصاب بدودة درنات البطاطس.

وتابع: عند فج الخطوط يجب تعميق سلاح المحراث أسفل مستوى الدرنات لتقليل الإصابات الميكانيكية للدرنات بقدر المستطاع، ويقوم العمال المدربون بجمع الدرنات خلف المحراث مستخدمين فى ذلك صناديق حقل بلاستيكية أو أقفاص جريد مبطنة بالخيش أو مقاطف من الكاوتشوك لمنع تسلخ الدرنات بعد الحصاد، وتترك الدرنات لمدة 3 - 2 ساعات فى الشمس حتى يتم تطاير الرطوبة الزائدة من الدرنات وجفاف القشرة وإلتصاقها باللحم وإنفصال التربة عنها، ثم يتم فرز المحصول فرزا مبدئيا واستبعاد الدرنات التالفة والمجروحة والمصابة والغير صالحة للتسويق، وتعبأة المحصول الذى يتم تسويقه مباشرة فى أجولة جوت نظيفة سعة 70 - 60 كجم.



وأضاف عبده مصطفى العادلى من العزبة الكبيرة بمركز فاقوس محافظة الشرقية، أنه يزرع البطاطس بطريقة الترديم لأنها الطريقة الشائعة، وفيها تحرث الأرض من 3 - 2 مرات حرثا ومتعامدا وتزحف بين كل حرثة وأخرى، ثم يضاف السماد البلدى القديم وسماد السوبر فوسفات قبل الحرثة الأخيرة ، ويجب مراعاة التزحيف الجيد وتسوية وتنعيم التربة جيدا، حتى لا يؤدي اختلاف سطح التربة إلى تعفن بعض قطع التقاوى أو إختناق الجذور أو عدم وصول المياه إلى الأماكن العالية بالأرض.



وأضاف: بعدها يجرى تقسيم الأرض إلى أحواض كبيرة مساحتها من 1- 2 قيراط حسب درجة استوائها، ثم تروى ريا غزيرا وعند الجفاف المناسب تخطط الأرض بمعدل 10 خطوط فى القصبتين، وتوضع قطع التقاوى فى باطن الخط على مسافات 20 - 30 سم مع مراعاة أن تكون البراعم متجهة إلى أعلى وتكون الزراعة على عمق 15 - 10 سم مع العناية التامة بالتقاوى أثناء النقل والزراعة حفاظا على الإنبات المتواجد بها ، وفى هذه الطريقة يتم تشغيل محراثين الأول لتخطيط الأرض أو فج الخطوط وتلقيط التقاوى خلفه والثاني لردم الخطوط فوق التقاوى بعد زراعتها حتى لاتتعرض الأرض للجفاف إذا تركت لفترة طويلة بدون تغطية، ثم تقطع الأرض إلى فرد بطول 3 قصبات بواسطة القنى والبتوم بالتبادل "رى على اليدين"، وذلك لإحكام عملية الرى .



وأوضح أن البطاطس تحتاج من 3 - 2 عزقات أثناء فترة نموها ويكون العزيق فى أول حياة النبات سطحيا وقاصرا على إزالة الحشائش وتقليب السماد وتسليك الخطوط ، وفى العزقات التالية يتم رفع التراب حول النبات من الجهتين لتغطية الدرنات المتكونة وتهيئة وقت كاف لنموها، بحيث تصبح النباتات فى منتصف الخط تماما، كما يؤدى رفع التربة حول النباتات إلى وقاية الدرنات من الإصابة بلفحة الشمس والأخضرار وفراشة درنات البطاطس.



زراعة محصول البطاطس



‪زراعات البطاطس