فيديو: تحطم طائرة على سطح مبنى بأمريكا يخلّف قتيلين ومصابين

وكالات

لقي شخصان حتفهما وأصيب 18 آخرون في تحطم طائرة صغيرة على سطح مبنى تجاري في جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية الخميس، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وتلقت الشرطة تقريرا في الساعة 2:09 مساء بالتوقيت المحلي (22:09 بتوقيت جرينتش) عن الحادث في مدينة فوليرتون التابعة لمقاطعة أورانج، بحسب كريستي ويلز، المتحدثة باسم شرطة فوليرتون.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأوا في مكافحة الحريق وإخلاء الشركات المجاورة، وفقا لما ذكرته ويلز.

#BREAKING: A small plane crashed through the roof of a building in Fullerton, resulting in a 4-alarm fire and injuring at least 11 people, police said. https://t.co/3NLXgzviwu pic.twitter.com/mcUjHKHb2i — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 2, 2025

وألحق الحريق أضرارا بالمستودع، الذي بدا أنه يحتوي على آلات خياطة ومخزون من الأقمشة.

وكان المبنى يشغله مصنع "مايكل نيكولاس ديزاينز"، المتخصص في تنجيد الأثاث، وفقا للافتة على الباب.

وجرى نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، بينما تم علاج ثمانية آخرين في مكان الحادث وغادروا المكان، وفقا للشرطة، وتم تأكيد مقتل شخصين، وفقا لما ذكرته ويلز.

ولم يعرف حتى الآن نوع الطائرة أو ما إذا كان المصابون داخل الطائرة أو على الأرض، حسبما أضافت ويلز.

وأظهر موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير" أن طائرة أحادية المحرك تتسع لأربعة مقاعد تحطمت بعد دقيقة من إقلاعها.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مطار فوليرتون، وهو مطار للطيران العام في مقاطعة أورانج يبعد حوالي 10 كيلومترات عن مدينة ديزني لاند.