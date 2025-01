فيديو: تحطم طائرة على سطح مبنى بأمريكا يخلّف قتيلين ومصابين

لقي شخصان حتفهما وأصيب 18 آخرون في تحطم طائرة صغيرة على سطح مبنى تجاري في جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية الخميس، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وتلقت الشرطة تقريرا في الساعة 2:09 مساء بالتوقيت المحلي (22:09 بتوقيت جرينتش) عن الحادث في مدينة فوليرتون التابعة لمقاطعة أورانج، بحسب كريستي ويلز، المتحدثة باسم شرطة فوليرتون.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث وبدأوا في مكافحة الحريق وإخلاء الشركات المجاورة، وفقا لما ذكرته ويلز.

#BREAKING: A small plane crashed through the roof of a building in Fullerton, resulting in a 4-alarm fire and injuring at least 11 people, police said. https://t.co/3NLXgzviwu pic.twitter.com/mcUjHKHb2i