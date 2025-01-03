غدا.. مضمار حاجر المساوية بالأقصر يستضيف بطولة سباق الهجن جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تستضيف قرية حاج المساوية في مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، غدا السبت 4 يناير، فعاليات بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية، والتي تعق هذا العام بمشاركة 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن من 9 محافظات مختلفة.

ومن جانبه صرح العمدة علاء راجح، أن البطولة التنشيطية لسباقات الهجن تقام يوم السبت 4 يناير المقبل بمشاركة 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، موضحاً إنه يشارك في البطولة 9 محافظات وهي الأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، ومن المقرر أن يحضر السباق 30 شخصية ضيوف شرف من المهتمين بالتراث من الدول العربية.

وأضاف راجح لـ"اليوم السابع"، أن الإبل التى تشارك فى السباق تتميز بأنها جمال أصيلة ومن نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجري السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجري والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

وكان قد بحث المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع العمدة علاء راجح أمين عام حزب حماة الوطن بالأقصر، والشيخ عيد حمدان رئيس قطاع سيناء لحزب حماة الوطن والاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومحمد جمال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للهجن والمتحدث الإعلامي للاتحاد، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، الاستعدادات لتنظيم البطولة جنوب الأقصر.

وفى كل عام تشهد قرية النمسا بمدينة إسنا فعاليات سباقات الخيول والمرماح فى الظهير الصحراوى خلال فعاليات مولد السلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية النمسا، حيث يتجمع الخيالة ونجوم المرماح من قرى ومدن محافظات الصعيد فى الموالد الشعبية للإستمتاع بسباقات الخيول، ويقول الشاب محمد نصر إبن مدينة إسنا، أنه تجمع العشرات من الأهالى وخيالة محافظات الصعيد، فى قرية النمسا للإستمتاع بسباقات الخيول خلال المولد وسط أجواء مبهجة تؤكد على سحر التراث الثقافي والشعبي فى المولد المختلفة بالصعيد.