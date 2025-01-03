غازبروم: إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر الأنابيب ارتفعت 14% فى 2024

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كشفت بيانات شركة "غازبروم" الروسية، ومزودى الغاز الأوروبيين، أن روسيا زادت من إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 14% فى عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 32.1 مليار متر مكعب.



وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - بناء على بيانات من شركة غازبروم الروسية العملاقة ومن شبكة مشغلى أنظمة نقل الغاز الأوروبية (ENTSOG) - فإنه فى عام 2023، بلغت إمدادات الغاز الروسى عبر الأنابيب إلى أوروبا حوالى 28.15 مليار متر مكعب.



وأوضحت البيانات أنه على وجه الخصوص، بلغت إمدادات الغاز إلى الدول الغربية والوسطى الأوروبية عبر أوكرانيا 15.4 مليار متر مكعب فى 2024، بزيادة قدرها 6% عن العام السابق.



كما ارتفعت إمدادات الغاز إلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر أنبوب "تورك ستريم" بنسبة 23% لتصل إلى 16.7 مليار متر مكعب فى 2024. وفى ديسمبر 2024 فقط، زادت صادرات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر هذا الطريق بنسبة 3% مقارنة بنوفمبر.



بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيانات من هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، قد تصل إمدادات الغاز الروسى عبر الأنابيب إلى تركيا إلى حوالى 20 مليار متر مكعب فى 2024. وبذلك، قد تصل إجمالى إمدادات الغاز الروسى عبر الأنابيب إلى أوروبا (بما فى ذلك تركيا) إلى حوالى 52 مليار متر مكعب مقارنة بـ 49 مليار متر مكعب فى 2023.

وأوضحت "تاس" أن الاتفاق بشأن عبور الغاز الروسى عبر أوكرانيا، الذى انتهت صلاحيته فى 1 يناير، كان ينص على نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز الروسى عبر أوكرانيا سنويا. ومع ذلك، أدى رفض كييف تمديد الاتفاق إلى إيقاف شركة غازبروم الروسية عبور الغاز فى صباح 1 يناير، حسبما أعلنت الشركة.



وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - فى وقت سابق - إنه لن يكون هناك عقد جديد لعبور الغاز الروسى عبر أوكرانيا لأن من غير الممكن إبرام اتفاق فى الأيام التى تسبق رأس السنة. من جانبها، أعلنت كييف عن خطط لوقف عبور الغاز الروسي.



وفى هذه الأثناء، أكدت أوكرانيا استعدادها لاستئناف عبور الغاز بناء على طلب من المفوضية الأوروبية بشرط أن لا يعتبر الغاز "روسيا"، بينما أشار الرئيس الروسى إلى إمكانية إبرام عقود مع أطراف ثالثة، مثل الشركات التركية والمجرية والسلوفاكية والأذربيجانية.