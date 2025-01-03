طلاب صفوف النقل بالقاهرة يبدأون اليوم امتحانات نصف العام

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ طلاب صفوف النقل بالقاهرة، اليوم الخميس، أداء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجمع، وتستمر حتى يوم الخميس 2025/1/9، من الشهر الجارى، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024.

مواعيد الامتحانات بالقاهرة



امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15.

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23.