طقس اليوم الجمعة 3-1-2025 شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

كتب - محمود راغب

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.