وكالات

صرح الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي بأن بعض زعماء الدول الغربية يستخدمون الأوكرانيين كـ "عمالة رخيصة"، ويطالبون سلطات كييف بإعادة اللاجئين العاطلين عن العمل إلى أوكرانيا.

وقال على قناة "رادا" التلفزيونية الأوكرانية: "هناك (الغرب) حيث اعتبروا الأوكرانيين عمالة رخيصة وأدركوا أنهم يتمتعون بجودة أعلى من مواطنيهم".

وأضاف: "لقد ميزوا الأوكرانيين بأنفسهم، وأقول لـ [القادة الغربيين] دعونا نعقد مؤتمرا صحفيا حول هذا الأمر، لا أحد منهم يريد ذلك، لأن مجتمعاتهم لديها موقف مختلف تجاه كل هذا، فهم يحسبون أموالهم وكم ينفقون من المال سنويا على دعم الأوكرانيين في الخارج. ويقولون عن الأوكرانيين الذين لا يعملون هناك: خذوهم بعيدا".

وشدد زعيم نظام كييف على أن مثل هذه الأمور يتم تداولها في كثير من الأحيان بشكل غير علني.

هذا وأفاد عميد كلية كييف للاقتصاد تيموفي بريك، بأن عدد سكان أوكرانيا انخفض مؤخرا من 36 مليونا إلى 25 مليون نسمة، وأشار المركز الأوكراني للبحوث الاقتصادية والسياسية إلى أن عدد السكان في سن العمل في البلاد انخفض بنسبة 40% مقارنة بعام 2021 (17.4 مليون شخص).

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، غادر ما يقرب من 10 ملايين شخص أوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.