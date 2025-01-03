اليوم السابع
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تعرف على موعد الأعياد المسيحية فى شهر يناير

الجمعة، 03 يناير 2025 03:00 ص
تعرف على موعد الأعياد المسيحية فى شهر يناير الكنيسة الأرثوذكسية - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

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يبحث كثير من الأقباط عن موعد الأعياد والمناسبات لهذا الشهر في العام الميلادي الجديد 2025، إذ يحل أول أعياد السنة عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

وفي السطور التالية ينشر "اليوم السابع" موعد أعياد شهر يناير:

الأعياد السيدية الكبرى:


- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2025.
- عيد الغطاس: الأحد 19 يناير 2025.

الأعياد السيدية الصغرى:


- عيد الختان: الثلاثاء 14 يناير 2025.
- عرس قانا الجليل: الثلاثاء 21 يناير 2025.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء يوم الاثنين المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.







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الأعياد المسيحية

عيد الميلاد

عيد الغطاس

عيد الختان

عد عرس قانا الجيل

البابا تواضروس

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