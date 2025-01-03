تعرف على موعد الأعياد المسيحية فى شهر يناير

كتبت – بتول عصام

يبحث كثير من الأقباط عن موعد الأعياد والمناسبات لهذا الشهر في العام الميلادي الجديد 2025، إذ يحل أول أعياد السنة عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

وفي السطور التالية ينشر "اليوم السابع" موعد أعياد شهر يناير:

الأعياد السيدية الكبرى:

- عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2025.- عيد الغطاس: الأحد 19 يناير 2025.

الأعياد السيدية الصغرى:

- عيد الختان: الثلاثاء 14 يناير 2025.- عرس قانا الجليل: الثلاثاء 21 يناير 2025.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء يوم الاثنين المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.