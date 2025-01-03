تخفيضات على السلع الأساسية.. أماكن أسواق اليوم الواحد فى محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

يبحث الكثير من المواطنين بمحافظة الجيزة عن عناوين أسواق اليوم الواحد ومواعيد عملها، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، سوق لليوم الواحد في شارع مترو الساقية بحي العمرانية، يوم الاثنين من كل أسبوع، لخدمة أهالي أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ويستقبل سوق اليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، المواطنين، يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، لشراء احتياجاتهم من الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والخضراوات، والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم في مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم العديد من المبادرات على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني تهدف إلى توفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من المنتجات لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة.