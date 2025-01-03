"بانوراما قناة السويس" ممشى ديلسيبس يتزين في العام الجديد .. صور

بورسعيد - محمد عزام

علي ناصية العالم تقف شامخة تجمع بين قارتين ويختلط بها مياه بحرين ، تشهد اجمل موقع جغرافي في العالم ، هذه بورسعيد ، بوابة مصر الشمالية الشرقية ، بيلوز والفرما قديما ، وعلي بوابتها يتواجد ممشي سياحي مميز ، تم تطويره مؤخراً علي أحدث طراز ، ليرتقي بموقعه وسماته العالمية الفريدة.يعتبر "

حجر ديلسيبس



حجر ديلسيبس" كما يطلق عليه البورسعيدية أو "ممشى ديلسيبس" السياحي من أبرز المعالم التي تميز محافظة بورسعيد كونه مطل على أحد أهم الممرات المائية في العالم وهو المجري الملاحي ل "قناة السويس"، ويطلق أهالي بورسعيد على هذه المنطقة الموجود بها ممشى ديلسيبس "ناصية العالم" كونها تطل على قارتين آسيا وهي مدينة بورفؤاد وأفريقيا وهي مدينة بورسعيد.

مواصفات الممشي



يبلغ طول ممشى ديلسيبس حوالي 200 متر ويطل مباشرةً على المجري الملاحي لقناة السويس وله مدخلان شمالي وعليه قاعدة التمثال والتي كان موضوع عليها تمثال "ديلسيبس" قبل إزالته من قاعدته، والمدخل الجنوبي من ناحية "ساحة مصر" ذلك الميدان الذي تم إنشاؤه حديثاً منذ ما يقرب من عام ولازال يخضع للتطوير في حي الشرق أرقى واعرق الأحياء ببورسعيد.

توجد بالممشى أسلاك حديدية من الجهة المطلة على الميناء السياحي وقناة السويس، ووضع عليه العشاق والأحبة أقفال حديدية اعتقاداً منهم على استمرار ودوام علاقتهم العاطفية، فيتم كتابة أسماء او أحرف على القفل ويتم وضعه مقفولاً في الأسلاك الحديدية.

أصل التسمية ب "ديلسيبس"



تمثال ديلسيبس كان نصب تذكارية للمهندس الفرنسي "فرديناند ديلسيبس" صاحب فكرة مشروع قناة السويس، وتم تنصيب التمثال على المدخل الشمالي لقناة السويس ببورسعيد يوم 17 نوفمبر عام 1899م، والذي كان يوافق العيد رقم ثلاثين لإفتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، وقد قام أهالي بورسعيد أثناء العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956 م بإنزال التمثال من مكانه وتوجد الآن قاعدة التمثال فقط، وتم نقل التمثال مؤخراً إلى محافظة الإسماعيلية.



التمثال من تصميم الفنان الفرنسي إمانويل فرميم وصنع من مادة البرونز والحديد وطلي باللون الأخضر البرونزى، والتمثال مجوف من الداخل ويزن حوالي 17 طنًا ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة المعدنية 7.5 متر، وحفر على قاعدة التمثال المعدنية اسم المسبك الذي صنع التمثال وتاريخ الصنع، وفي عام 2017 وافق المجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة للآثار برئاسة الدكتور مصطفى أمين، تسجيل في عداد الآثار، وتم نقله إلى محافظة الإسماعيلية ووضعه في متحف قناة السويس .

مكان التنزه والترفيه



ويعتبر ممشى ديلسيبس السياحي مكان التنزه والترفيه لأهالي محافظة بورسعيد وكذلك للزوار من المحافظات الأخري، ومكان آمن للعب الأطفال حيث لا توجد عليه السيارات او الدراجات البخارية أو غيرها، هذا بجانب الخلفية التاريخية لهذا المكان.



الممشي ف المساء



الممشي ليلا



اماكن الجلوس بالممشي