امتحانات 2025.. مواعيد امتحان الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، بمحافظة القاهرة، امتحانات نصف العام الدراسى، يوم السبت الموافق 2025/1/18 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23، وفى النقاط التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الأول بالقاهرة.

جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الفصل الدراسى الأول ( نصف العام ) للعام الدراسى 2024 / 2025.

السبت 18 / 1 / 2025 اللغة الأجنبية - الهندسة.

الإثنين 20 / 1 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.

الثلاثاء 2 / 1 / 2025 الجبر والإحصاء - التربية الفنية.

الأربعاء 22 / 1 / 2025 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 23 / 1 / 2025 الدراسات الاجتماعية.