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امتحانات 2025.. مواعيد امتحان الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة

الجمعة، 03 يناير 2025 01:00 ص
امتحانات 2025.. مواعيد امتحان الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة طلاب - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، بمحافظة القاهرة، امتحانات نصف العام الدراسى، يوم السبت الموافق 2025/1/18 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23، وفى النقاط التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الأول بالقاهرة.

جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الفصل الدراسى الأول ( نصف العام ) للعام الدراسى 2024 / 2025.

السبت 18 / 1 / 2025 اللغة الأجنبية - الهندسة.

الإثنين 20 / 1 / 2025 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء.

الثلاثاء 2 / 1 / 2025 الجبر والإحصاء - التربية الفنية.

الأربعاء 22 / 1 / 2025 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 23 / 1 / 2025 الدراسات الاجتماعية.

 

 

جدول امتحانات 3 اعدادي (1)
جدول امتحانات 3 اعدادي

 







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